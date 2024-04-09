Adana’da mezarlıkta ‘Sahte hoca’ denetimi

Adana’da Ramazan Bayramı arefesinde mezarlıkta ‘Sahte hoca’ denetimi gerçekleştirildi. Yurttaşların duygularını istismar edip haksız kazanç sağlayan 'sahte hoca'lar mezarlıktan dışarı çıkartıldı.

İHA
Yayınlanma: 09.04.2024 - 17:18
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Ramazan Bayramı arefesinde merkez Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlık’ta yoğunluk yaşanırken, mezar başında dua okuyarak para kazanmak isteyen sahte hocaların önüne geçmek için dua okumak isteyenler sınava tabi tutuldu.

SAHTE HOCA DENETİMİ

Mezarlık cami imamı ve güvenlikleri ise sahte hocalara karşı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde mezar başında ve yolda elinde Kuran-ı Kerim ile dolaşan şahıslara tek tek önce dua sonra Yasin Suresi okutuldu. Dua ve Yasin Suresi’ni yanlış okuyan sahte hocalar mezarlık dışına çıkartıldı.

“NE KADAR PARA VERİRLERSE O KADAR KAZANIYORUM”

Duaları yanlış okuduğu için mezarlıktan çıkartılan Fadil Zaluk, “Ben dua biliyorum. Nasıl yanlış okudum, doğru okudum. Bana ne kadar para verirlerse o kadar kazanıyorum” dedi.

“SAHTE HOCALARA KARŞI DAHA DİKKATLİ OLACAĞIM”

Ailesinin mezarını ziyarete giden ve sahte hocaya dua okutan Coşkun Umay isimli yurttaş, “Hoca olarak geziyorlar. Yapacak bir şey yok. Okuduğu duada da içime kuşku düştü. Denetleme çok güzel memnun oldum. Bundan sonra sahte hocalara karşı daha dikkatli olacağım. Sıkı denetimlerle bu ancak mümkün olur” ifadelerini kullandı.

“KART VERİLİRSE GÜVENLİ OLUR”

Mezarlıkta İsmet Kocabey, “Önceden kart veriliyordu. Şimdi o yok, kart verilmesinden yanayız. Kart verilirse güvenli olur. Hem vatandaşlar hem de bizler mağdur olmayız” diye konuştu.


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