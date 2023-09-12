Sahte hocadan akılalmaz yöntem: 'Cinsel ilişkiye girelim, muskanın etkisi artsın’

Yayınlanma: 12.09.2023 - 09:52

Güncelleme: 12.09.2023 - 09:52

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na bulunan bir şikayette; bir restoranda asgari ücretli olarak çalıştığı öğrenilen H. S. (52) ve şüpheli konumda Murat Algaç (37) isimli bir kişi yer aldı.

Suç duyurusuna göre, oğlu ile bir takım sorunlar yaşayan anne H. S. bu süreçte Murat Algaç ile tanıştı. Algaç kendisini ‘hoca’ olarak tanıttı. Oğlunun kendisinden daha fazla uzaklaşmasından endişe eden anne H. S., Algaç’ın söylemlerinden etkilendi.

"BU BÜYÜYÜ ANCAK BEN BOZARIM"

HalkTV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre “Oğluna büyü yapılmış. Bu büyüyü ancak ben bozarım” diyen Algaç bir muska hazırlayacağını söyleyerek H. S.’den 20 bin TL aldı. Algaç, içinde ne olduğu bilinmeyen bir muskayı H. S.’ye verdi ve parayı aldı.

"BİRLİKTE OLALIM MUSKANIN ETKİSİ ARTSIN"

H. S.’yi etkisi altına aldığını gören Algaç, yeni bir hamlede daha bulundu. Algaç H. S.’ye “Muskanın etkisinin artması için cinsel ilişkiye girmemiz gerekir” dedi. Algaç, kadını birlikte olmaya da ikna etti. Algaç, H. S. ile birlikte olduktan sonra bu kez “Artık sevgili olduk. Evlenmemiz gerekir” dedi.

Algaç, H. S.’ye “20 bin TL daha verebilirsen iyi olur. Borçlarımı ödeyeyim. Ondan sonra evleniriz” dedi. Algaç bir 20 bin TL daha aldıktan sonra sırra kadem bastı.

"SENİN İŞİN ARTIK BİTTİ"

H. S., dolandırıldığını anlayınca bu kişiye ulaşmaya çalıştı ancak sonuç alamadı. Bu süreçte Algaç, farklı bir numaradan H. S.’ye ulaştı. 10 Haziran 2023 günü Algaç, mağdur kadına “Sesi duydun mu. Gece evinde musluk açılacak. Öyle bir rüya göreceksin ki, senin işin bitti artık" şeklinde mesaj gönderdi.

CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAFLAR ATTI

Mesajın atıldığı numarayı arayan H. S. parasını istedi. Algaç, aldığı parayı inkâr ettiği gibi kadını tehdit ederek para istemeye devam etti. Bu süreçte Algaç, H. S.’ye cinsel içerikli bir dizi mesaj ve fotoğraf gönderdi.