Adana'da minibüs şarampole devrildi: 7 yaralı
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Feci kaza, gece yarısı Saimbeyli-Tufanbeyli Karayolu Obruk Tepesi mevkiinde meydana geldi. Musa Kodal (35) yönetimindeki 06 AC 2127 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.
7 KİŞİ YARALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Kodal ile araçta bulunan Cihat Bekmez (29), Murat Işık (30), Süleyman Kaya (28), Rubeyn Öksüz (26), Mecit Kara (26) ve Fırat Altun (28), ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Saimbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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