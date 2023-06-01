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Bursa'da sporcuları taşıyan servis minibüsü hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 15 yaralı

Balıkesir'de sporcuları taşıyan servis minibüsü, hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kazada sürücü, 13 sporcu ve 2 antrenör olmak üzere 16 kişi yaralandı. Yaralı antrenörlerden Abdulcelil Er Bayram yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 01.06.2023 - 07:30
Bursa'da sporcuları taşıyan servis minibüsü hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 15 yaralı
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Balıkesir'de düzenlenen Spor Toto Minikler Judo Yarışması’na giden Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularını taşıyan 68 EZ 644 plakalı servis minibüsü, Bursa'nın İnegöl ilçesinde 16 KJA 99 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.

Kazada servis minibüsünde sıkışan sürücü ile 13 sporcu ve 2 antrenör yaralandı. 

BİR ANTRENÖR YAŞAMINI YİTİRDİ

İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan antrenör Abdulcelil Er Bayram, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.


Bursa sporcu trafik kazası

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