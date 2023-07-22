Adana'da orman yangını!

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde anız yangını ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

DHA
Yayınlanma: 22.07.2023 - 15:05
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Adana'nın Saimbeyli ilçesi Ayvacık Mahallesi’nde tarlada anız yakılması sonucu yükselen alevler ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 50 personel, 9 arazözle ve 2 helikopter sevk edildi.

10 dönümlük alanda etkili olan yangına müdahale sürüyor.


Adana Yangın Orman

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