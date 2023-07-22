Adana'da orman yangını!
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde anız yangını ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Adana'nın Saimbeyli ilçesi Ayvacık Mahallesi’nde tarlada anız yakılması sonucu yükselen alevler ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına 50 personel, 9 arazözle ve 2 helikopter sevk edildi.
10 dönümlük alanda etkili olan yangına müdahale sürüyor.
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