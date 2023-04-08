Adana’da otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Adana’nın Ceyhan ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Ömer Faruk Mamuk (26) hayatını kaybetti, yanında bulunan Ufkun T. yaralandı.
Ceyhan'a bağlı Çiftlik Hat Mahallesi’nde saat 23.30 sıralarında Ömer Faruk Mamuk yönetimindeki 01 AIF 179 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalına düştü.
KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Mamuk’un hayatını kaybettiği, yanında bulunan arkadaşı Ufkun T.’nin ise yaralı olduğu belirlendi.
Sağlık ekipleri yaralı Ufkun T.’yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına aldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Mamuk’un cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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