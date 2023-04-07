Yol verme tartışmasında TIR ile otomobil arasında sıkışan sürücü öldü
Samsun'un Kavak ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan tartışma sırasında Mustafa Demir’in hareket ettirdiği TIR ile kendi otomobili arasında sıkışan Adem Kaya (65) yaşamını yitirdi.
Samsun’un Kavak ilçesi Toptepe mevkisinde dün gece, TIR’ın şoförü Mustafa Demir ile Fransa plakalı otomobilin sürücüsü Adem Kaya, yol verme tartışmasında birbirlerine korna çalarak selektör yaptı.
Kaya, Üçhanlar mevkisine geldiğinde otomobilini emniyet şeridine çekip, TIR şoförünü beklemeye başladı. Demir de bir süre sonra bölgeye geldi.
TIR şoförü ile Demir arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mustafa Demir’in hareket ettirdiği TIR, Adem Kaya’ya çarptı. TIR ile otomobil arasında sıkışan Kaya, yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayın ardından TIR şoförü Mustafa Demir, gözaltına alındı.
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