Üzerine kaya düşen otomobilde ölen öğretmenler son yolculuğuna uğurlanıyor

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 12:45

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 12:55

Adana'da Saimbeyli-Feke kara yolunda, dün saat 14.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya, bu sırada yoldan geçen Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin içinde bulunduğu 01 AJN 537 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Kazada, sürücü Dilek Altıparmak (32) ile Pınar Kılıç (29), Ümmühan Dilbilir (39) ve Rahime Topak yaşamını yitirdi. Öğretmenlerin, ders bitiminin ardından oturdukları Feke ilçesine gitmek için yola çıktıkları belirtildi.

Sosyal Bilgiler öğretmeni Rahime Topak'ın cenazesi, Feke Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Feke ilçesindeki Karacaoğlan İlkokulu'nda görevli öğretmen Mehmet Topak ile evli olan Rahime Topak'ın cenazesi, memleketi Kozan ilçesi Yüksekören Mahallesi'ne getirildi. Mahalle mezarlığındaki cenazeye eşi Mehmet Topak, oğlu Abdullah Topak, yakınları, AKP Adana Milletvekili Tamer Dağlı, ilçe protokolü ve bölge halkı katıldı.

EŞİ VE OĞLU BİRBİRLERİNE SARILIP AĞLADI

Cenazede güçlükle ayakta durabilen Mehmet Topak ve oğlu Abdullah, birbirlerine sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Rahime Topak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından, mahalle mezarlığında vasiyeti üzerine annesinin kabrinin yanında toprağa verildi.

Diğer öğretmenlerden Pınar Kılıç, Adana'nın Sarıçam ilçesinde, Dilek Altıparmak ve Ümmühan Dilbilir ise Kozan ilçesinde öğle namazının ardından toprağa verilecek.