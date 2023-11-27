Adana'da otomobilde 41 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Adana'da polis ekiplerinin uyuşturucu madde satan kişilere yönelik yaptığı çalışmada bir otomobilin içerisinden 41 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, durdurdukları bir otomobil içerisinden 41 bin 6 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Olayla ilgili H.Y. gözaltına alındı.
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