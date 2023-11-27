Adana'da otomobilde 41 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Yayınlanma: 27.11.2023 - 09:57

Güncelleme: 27.11.2023 - 09:58

İl Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, durdurdukları bir otomobil içerisinden 41 bin 6 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayla ilgili H.Y. gözaltına alındı.