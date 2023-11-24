Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Kırşehir'de, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 9'u tutuklandı, 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA
Yayınlanma: 24.11.2023 - 10:40
Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmada çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Drone destekli ve narkotik madde arama köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 360 sentetik hap, 53 gram bonzai, 35 gram metamfetamin, 9 gram esrar, 1 ecstasy hap, 2 tüfek, 57 fişek, 1 tabanca, 1 şarjör, 1 mermi ve 3 cam aparat ele geçirildi.

9 KİŞİ TUTUKLAMA

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.


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