Adana'da 'ruhsatsız silah' gözaltısı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ruhsatsız 6 silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA
11 Ekim 2022 Salı, 17:52
Adana'da 'ruhsatsız silah' gözaltısı
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyuncu Mahallesi'nde iki şüphelinin yanındaki poşette ruhsatsız 5 tabanca ve 8 mermi ele geçirdi. Ekiplerce gözaltına alınan iki zanlının ikametlerinde de arama yapıldı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Şüphelilerden birinin çiftlik evinde, ruhsatsız av tüfeği, 10 mermi, 12 şarjör ve silah yapımında kullanılan çeşitli malzemeler bulundu.


ruhsatsız Ruhsat ruhsatsız silah silah

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler