Adana'da 'ruhsatsız silah' gözaltısı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ruhsatsız 6 silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyuncu Mahallesi'nde iki şüphelinin yanındaki poşette ruhsatsız 5 tabanca ve 8 mermi ele geçirdi. Ekiplerce gözaltına alınan iki zanlının ikametlerinde de arama yapıldı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Şüphelilerden birinin çiftlik evinde, ruhsatsız av tüfeği, 10 mermi, 12 şarjör ve silah yapımında kullanılan çeşitli malzemeler bulundu.
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