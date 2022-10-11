Adana'da 'ruhsatsız silah' gözaltısı

11 Ekim 2022 Salı, 17:52

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyuncu Mahallesi'nde iki şüphelinin yanındaki poşette ruhsatsız 5 tabanca ve 8 mermi ele geçirdi. Ekiplerce gözaltına alınan iki zanlının ikametlerinde de arama yapıldı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Şüphelilerden birinin çiftlik evinde, ruhsatsız av tüfeği, 10 mermi, 12 şarjör ve silah yapımında kullanılan çeşitli malzemeler bulundu.