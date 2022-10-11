Erzincan'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı
Erzincan'da, husumet nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karağaç Mahallesi 785. Sokak'ta İ.Ş. ile A.Y. arasında bir süredir devam eden husumete dayanan tartışma büyüdü. Bunun üzerine İ.Ş, yanında bulunan pompalı tüfekle A.Y'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.
Aracıyla kaçtığı belirlenen İ.Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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