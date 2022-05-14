Adana'da şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Adana’da şafak vakti organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 35 şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, organize suç örgütüne yürüttüğü soruşturma kapsamında şafak vakti operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
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