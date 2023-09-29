Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyelerine operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı

Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine sabah saatlerinde 'rüşvet' suçlamasıyla operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, operasyon kapsamında bazı evraklara el koyarken, binada aramalar devam ediyor.

DHA
Yayınlanma: 29.09.2023 - 07:45
Abone Ol google-news

Adana'da CHP'li Seyhan ve Çukurova belediyeleri hakkında yürütülen ‘rüşvet’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘imar yolsuzluğu’ soruşturması kapsamında 61 kişi için gözaltı kararı verildi. 

Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen ekipler, kişilerin adresleri ve belediye binalarına şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında Çukurova Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Ali A., eski imar müdürü Hasan U., Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı, imar müdürleri ve çok sayıda belediye çalışanının da olduğu 58 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerde ve belediye binalarındaki aramaların sürdüğü bildirildi. 


Adana belediye çukurova belediyesi Rüşvet

İlgili Haberler

Süleyman Soylu’ya yakınlığıyla bilinen Ayhan Bora Kaplan’dan polislere ‘rüşvet’ suçlaması

Süleyman Soylu’ya yakınlığıyla bilinen Ayhan Bora Kaplan’dan polislere ‘rüşvet’ suçlaması
Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak sözler: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 'Rüşvet alan da veren de melundur’ tabelası asacağız

Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak sözler: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 'Rüşvet alan da veren de melundur’ tabelası asacağız
Mansur Yavaş: Hedefimiz yüzde 60 ve Belediye Meclisi'nde çoğunluk

Mansur Yavaş: Hedefimiz yüzde 60 ve Belediye Meclisi'nde çoğunluk

En Çok Okunan Haberler