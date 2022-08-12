Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı
Adana'da Veysi İ., boş arazide tartıştığı kişiler tarafından tabancayla vurularak yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’ndeki boş bir arazide, saat 01.00 sıralarında iddiaya göre Veysi İ., Hıdır Ö. ve Alper Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Veysi İ., tabancayla kalçasından vurularak yaralandı.
TEDAVİYE ALINDI
Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Veysi İ., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Veysi İ.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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