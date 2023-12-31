Adana'da silahlı saldırı: Oğlu öldü, baba ağır yaralı!

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, park halindeki otomobilin içinde otururken silahlı saldırıya uğrayan Muhammed Öztek (28) hayatını kaybetti, babası Nihat Öztalum (51) ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 31.12.2023 - 08:58
Adana'da silahlı saldırı: Oğlu öldü, baba ağır yaralı!
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Olay, saat 00.30 sıralarında Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi.

Evlerinin önünde park halindeki otomobilin içerisinde oturan Muhammed Öztek ile bir süre önce soyadını değiştiren babası Nihat Öztalum, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve oğlu, çevredekiler tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Muhammed Öztek, yapılan  müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öztek'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Baba Nihat Öztalum'un ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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