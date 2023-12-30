Meksika'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Meksika'nın Sonora kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 30.12.2023 - 09:17
Meksika'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
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Meksika basınında çıkan habere göre, kente bağlı Cajeme kasabasında 3 silahlı saldırgan, bir evde toplantı yapıldığı esnada saldırıda bulundu.

Olayda, 6 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 26 kişi yaralandı.

Sonora Savcısı Gustavo Salas Sanchez, yaptığı açıklamada, ölen 6 kişiden 5'i hakkında tutuklama emri bulunduğunu bildirdi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Çatışmanın çete hesaplaşmasından kaynaklandığı düşünülüyor.


Meksika

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