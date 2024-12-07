Adana'da feci olay... Uzman çavuş, polisi şehit etti!

Yayınlanma: 07.12.2024 - 08:16

Güncelleme: 07.12.2024 - 09:25

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde Sezai Karakoç Bulvarı'nda gece yarısı bir kaza meydana geldi.

70 METRE SÜRÜKLEDİ

Edinilen bilgiye göre; Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Emirliği'nde görevli polis memuru Mustafa Akgül, 31 AED 634 plakalı otomobilin sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. Murat Altaş (34) yönetimindeki otomobil, hızla çarptığı Akgül'ü altına alıp, yaklaşık 70 metre sürükledi.

Otomobil sinyalizasyon direklerine çarparak dururken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde polis memuru Akgül'ün şehit olduğu belirlendi. Hafif yaralanan ve uzman çavuş olduğu öğrenilen sürücü Altaş ise, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Altaş'ın alkollü olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Mustafa Akgül'ün cansız bedeni, savcılık ve polisin incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Uzman Çavuş Murat Altaş tedavisinin ardından gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, polis memuru Mustafa Akgül için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun. Adana Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Kahraman Polis Memurumuz Mustafa AKGÜL; uygulama noktasında dur ihtarına uymayan bir aracın kendisine çarpması sonucu maalesef olay yerinde şehit olmuştu. Üzüntümüz büyük. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun."