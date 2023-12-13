Adana'da Starbucks’a silahlı saldırı!

Adana Turgut Özel Bulvarı’nda bulunan Starbucks şubesine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganların polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2023 - 22:22
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Adana’da bulunan bir Starbucks şubesine silahlı saldırıda bulunuldu.

Adana Haber isimli yerel bir internet sitesinin aktardığına göre, Turgut Özel şubesinde akşam saatlerinde gerçekleşen saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganların yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan son zamanlarda İsrail'i protesto ettikleri gerekçesiyle bir grup gerici, çeşitli Starbucks şubelerinde müşterilere tepki göstermişti. Kocaeli'de meydana gelen olayda, bir grup "protestocu", restoranda oturan ailenin kahvesini alıp yere dökmüştü.


Starbucks silahlı saldırı

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