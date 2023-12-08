Bir Starbucks 'protestosu' daha... Müşterilere tepki gösterip hakaret ettiler

Yayınlanma: 08.12.2023 - 21:11

Güncelleme: 08.12.2023 - 21:11

İsrail’in Filistin’e saldırılarının ardından Türkiye’de başlayan Starbucks protestoları devam ediyor. Niğde’de Starbucks’ta oturan müşterilere tepki gösteren bir kişi ile müşteriler arasında tartışma çıktı.

Starbucks’ta oturan müşterilere hakaret ve küfür eden şahıs ile müşteriler arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerine de zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.