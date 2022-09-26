Adana'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

AA
26 Eylül 2022 Pazartesi, 10:50
Adana'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Abone Ol google-news

Suriye uyruklu Feyza El Süleyman (4), Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sulama kanalına düştü. Sudaki çocuğu görenler durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

KURTARILAMADI

Yurttaşların yardımıyla sudan çıkartılan çocuk, sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Feyza El Süleyman, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Adana sulama kanalı Çocuk

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler