Adana'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Suriye uyruklu Feyza El Süleyman (4), Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sulama kanalına düştü. Sudaki çocuğu görenler durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
KURTARILAMADI
Yurttaşların yardımıyla sudan çıkartılan çocuk, sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Feyza El Süleyman, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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