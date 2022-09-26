Adana'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

26 Eylül 2022 Pazartesi, 10:50

Suriye uyruklu Feyza El Süleyman (4), Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sulama kanalına düştü. Sudaki çocuğu görenler durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

KURTARILAMADI

Yurttaşların yardımıyla sudan çıkartılan çocuk, sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Feyza El Süleyman, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.