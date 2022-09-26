Adana'da 3 yaşındaki kız çocuğu sulama kanalında boğuldu

Adana’da 3 yaşındaki kız çocuğu düştüğü sulama kanalında boğuldu.

İHA
26 Eylül 2022 Pazartesi, 10:22
Adana'da 3 yaşındaki kız çocuğu sulama kanalında boğuldu
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Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı-Hürriyet Mahallesi'nde iddiaya göre, 3 yaşındaki Fezya El Süleyman akşamüzeri evlerinin önündeki sulama kanalı kenarında oynarken suya düştü.

Çocuk 500 metre sürüklendikten sonra vatandaşlar tarafından sulama kanalından çıkartıldı.

Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. 



Adana sulama kanalı

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