Adana'da sulama kanalında cansız beden bulundu

Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

AA
Yayınlanma: 16.03.2024 - 19:10
Adana'da sulama kanalında cansız beden bulundu
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Merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'ndeki sulama kanalında, ihbar üzerine ekiplerce çıkarılan cesedin İlhan İşci'ye (64) ait olduğu belirlendi.

Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


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