Milli Gazete yazarının oğlunun katili hakim karşısında: Ceset parçalama videoları izlemiş

Yayınlanma: 04.03.2024 - 16:03

Güncelleme: 04.03.2024 - 16:03

İstanbul Fatih'te, 10 Temmuz 2023'te Muhammed Nuh Kasadar'ı iple boğduktan sonra cesedini parçalara ayırarak derin dondurucuda saklayan ve ailesinden 40 bin dolar fidye isteyen sanık Hakan Öztürk'ün, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına bugün başlandı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hakan Öztürk Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Katledilen Muhammed Nuh Kasadar'ın annesi Mücedde Kasadar ile babası Mustafa Kasadar duruşmaya katılmazken, ağabeyi Ömer Faruk Kasadar ve tarafların avukatları mahkemede hazır bulundu. Muhammed'in amcası ile kuzeni de duruşmaya izleyici olarak geldi.

SAVUNMA YAPMADI

Kimlik tespiti yapılan sanık Hakan Öztürk, ortaokul mezunu olduğunu, evli ve bir kızı olduğunu, inşaat işçisiolarak çalıştığını ancak cinayetten önce taksicilik yaptığını söyledi. Savunma için hazır olmadığını söyleyen sanık Hakan Öztürk, herhangi bir savunma yapmayacağını ifade etti.

CESET PARÇALAMA VİDEOLARI İZLEMİŞ

Sanık Hakan Öztürk'ün incelenen cep telefonundaki internet aramaları da dosyaya girdi. Sanık Özötürk'ün, internet üzerinden, "kemik ateşte yanar mı", "kemik kaç derece ateşte kül olur", "kimliği belirsiz cesetler", "ceset parçalama videoları" gibi aramalar yaptığı ve ceset parçalama videoları izlediği ortaya çıktı.

TELEFONUNDAN KIZ ÇOCUKLARININ MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİ BULUNDU

Yapılan incelemede cinayet tarihinden önce sanığın ayrıca, Muhammed Nuh Kasadar'ın cep telefonu numarasına ulaşmak için tanıdıklarına mesajlar gönderdiği de tespit edildi. Sanık Hakan Öztürk'ün cep telefonunda yaşı küçük kız çocuklarına ait müstehcen görüntülerin de olduğu değerlendirildi.

"PLANLAYARAK KARDEŞİMİ ÖLDÜRDÜ"

Maktul Muhammed Nuh Kasadar'ın ağabeyi Ömer Faruk Kasadar, mahkemedeki beyanında, "Göz göre göre planlayarak kardeşimi öldürdü. Sanık, benim yanımdan ayrılalı 3 yıl olmuştu. Artık nasıl bir pisliğe bulaştıysa (...)" ifadelerini kullanarak sanıktan şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediklerini söyledi.

Beyanda bulunan Kasadar ailesinin avukatları, sanığın cinayetten önce Muhammed'e ulaşmaya çalıştığını, cinayeti işlemek için ip hazırladığını ifade ederek, tasarlayarak kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi. Avukatlar, Hakan Öztürk'ün, cinayetten sonra aileyi arayarak para istediğini de ifade ederek, suça konu başkaca eylemlerde de bulunduğu, bu nedenle de sanığın eylemlerine uyan suç maddelerinden mahkemece hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ett.

PARAYI CESETTEN KURTULMAK İÇİN İSTEMİŞ

Sanık, mahkeme tarafından kendisine sorulan, "Akıl sağlığın yerinde mi" şeklindeki soruya "Bilmiyorum" yanıtını verdi. Sanık Hakan Öztürk'e, aileden ne zaman para istemeye karar verdiği sorulunca, "Muhammed ile kavga ettikten sonra" dedi. Mahkeme, "Muhammed öldükten sonra mı" idye sorunca da, "Evet" yanıtını verdi. Parayı ne için istediği sorulunca da, "Okuduklarınız nedeniyle" dedi. Bunun üzerine mahkeme, "Cesetten kurtulmak için mi"diye sordu. Sanık, bu soruya da "Evet" cevabını verdi.

MAHKEME SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Hakan Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için sanığı Adli Tıp Kurumu'na sevk eden mahkeme, sanık Öztürk hakkında ayrıca 'yağma' suçundan da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar vererek, duruşmayı 29 Mayıs'a erteledi.