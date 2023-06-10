Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde sulama kanalında hareketsiz halde birini gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Olay yerine yönlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerinin sudan çıkardığı kişinin yaşamını yitirdiği anlaşıldı.
Kimlik tespiti ve otopsi için bir erkeğe ait ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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