Adana'da taksiye silahlı saldırı: Arka koltuktaki yolcu yaralandı
Adana'da takside uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, trafik ışıklarında bekleyen 01 T 0622 plakalı taksiye yaklaşan şüpheli, arka koltukta oturan yolcuya tabancayla ateş ederek kaçtı.
Vatandaşların müdahale ettiği yaralı taksiyle yakındaki özel bir hastaneye götürüldü.
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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