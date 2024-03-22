Adana'da taksiye silahlı saldırı: Arka koltuktaki yolcu yaralandı

Adana'da takside uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 17:36
Adana'da taksiye silahlı saldırı: Arka koltuktaki yolcu yaralandı
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Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, trafik ışıklarında bekleyen 01 T 0622 plakalı taksiye yaklaşan şüpheli, arka koltukta oturan yolcuya tabancayla ateş ederek kaçtı.

Vatandaşların müdahale ettiği yaralı taksiyle yakındaki özel bir hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


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