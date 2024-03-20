Adres: Adana... Kaybolan araba anahtarının yenisini çıkarttı, 1 ay sonra aracı çalındı

Adana’da arabasının anahtarı kaybolan kişi durumu önemsemeyip yenisini çıkartınca, 1 ay sonra anahtarı bulan kişiler tarafından park halindeki aracı çalındı.

İHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 10:02
Adres: Adana... Kaybolan araba anahtarının yenisini çıkarttı, 1 ay sonra aracı çalındı
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Alınan bilgiye göre, A.Y. yaklaşık 1 ay önce panelvan aracının anahtarını kaybetti.

Durumu önemsemeyen A.Y., anahtar yaptırıp aracını kullanmaya devam etti. Anahtarı bulduğu öne sürülen İsa K. (44), bir süre sonra Oğulcan Ö.’ye (23) bulduğu anahtarı verdi. Oğulcan Ö. ise 10 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde park halindeki aracı çalarak kayıplara karıştı.

Aracının çalındığı fark eden A.Y. durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen oto hırsızlık büro amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameraları ve PTS kayıtlarını incelemeye başladı. İncelemelerinin ardından aracın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde olduğu belirlendi.

Ekipler aracı çalan Oğulcan Ö.’yü araçla seyir halindeyken yakaladı. Gözaltına alınan Oğulcan Ö. ifadesinde, "İsa K. bana anahtarı verip, aracı kendisine getirmemi istedi. Araç hoşuma gidince de arkadaşlarla gezmek istedim. Bu sırada polis çevirdi" dedi.

"BANA İFTİRA ATIYOR"

İtirafın üzerine Oto Hırsızlık polisleri İsa K.’nin izini sürdü. Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ndeki evinde yakalanan şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Bana iftira atıyor. Neden böyle bir şey yaptı anlamadım" diye konuştu.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen her iki şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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