Mersin'de 'tefecilik' iddiasıyla 9 zanlı yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde tefecilik yaptıkları ileri sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri, tefecilikle 51 kişiden yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
11 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Çalışmada, boş senetlere imza attırdıkları mağdurları darbettikleri, aylık faizle para aldıkları, sözde alacaklara karşılık bazı kişilerin taşınmazlarının kendilerine devrini sağladıkları öne sürülen 11 şüphelinin kimliği tespit edildi.
Belirlenen adreslere 165 polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda zanlılardan 9'u yakalandı.
2 KİŞİ ARANIYOR
Adreslerde çek ve senetler ele geçirildi. Polis, ikametinde bulunamayan 2 şüpheliyi arıyor.
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