Adana'da termometreler 42 dereceyi gösterdi

Adana'da termometreler güneşte 42 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalanlar parklara ve gölgelik alanlara gitti.

DHA
Yayınlanma: 04.06.2024 - 15:23
Adana'da termometreler 42 dereceyi gösterdi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, dün Türkiye genelinde sıcak havanın etkisini göstereceği uyarısı yaptı.

Adana'da bugün termometreler güneş altında 42 dereceyi gösterdi. Dışarı çıkanlar parklara ve gölgelik alanlara gitti. Sokak hayvanları da gölgelik alanlarda uyurken, güvercinler süs havuzlarının başından ayrılmadı.

Sokakta çalışmak zorunda kalanlar ise zor anlar yaşadı. 

 


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