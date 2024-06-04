Adana'da termometreler 42 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler güneşte 42 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalanlar parklara ve gölgelik alanlara gitti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, dün Türkiye genelinde sıcak havanın etkisini göstereceği uyarısı yaptı.
Adana'da bugün termometreler güneş altında 42 dereceyi gösterdi. Dışarı çıkanlar parklara ve gölgelik alanlara gitti. Sokak hayvanları da gölgelik alanlarda uyurken, güvercinler süs havuzlarının başından ayrılmadı.
Sokakta çalışmak zorunda kalanlar ise zor anlar yaşadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücretli ve emekli için karar çıktı!
- Taciz mesajları yüzünden hesabını gizledi
- Şehit pilotların kimlikleri belli oldu!
- Özel'den Ersan Şen'e tepki...
- Arkadan bıçaklayan 4 burç
- AKP'de moralleri alt üst eden anket!
- Görevden alma yetkisi iptal edildi
- Real Madrid'de Arda Güler çılgınlığı
- 'Esma Esad’ öldü' iddiası gündem oldu
- 'Tükendim' açıklaması gündem olmuştu: Diziye veda ediyor