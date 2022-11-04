Adana'da 'torbacı' operasyonu: 18 gözaltı
Adana'da, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı uyuşturucu baskınlarında 18 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 23 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Drone destekli operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alındı.
Özel eğitimli narkotik köpekleri ile gerçekleştirilen detaylı aramalarda, çeşitli yerlere gizlenen, 9 paket halinde ve satışa hazır metamfetamin ile esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheliler, Emniyet'teki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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