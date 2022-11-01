Ehliyet sınavlarında 'Joker' operasyonu: 138 kişi gözaltı listesinde
Ehliyet sınavlarında 'joker' olarak adlandırılan kişileri sınava sokan ve sahte SRC belge düzenlediği belirtilen şebekeye İstanbul merkezli 25 ilde operasyon düzenledi. Aralarında Milli Eğitim Bakanlığı personellerinin de bulunduğu toplam 138 kişiye yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyet sınavlarında farklı sınavlarda benzer kopya düzeneklerinin yakalanması üzerine konuyla ilgili inceleme başlattı.
DÜZENEK KURDULAR
Yapılan incelemelerde bir şebekenin özellikle SRC belgeleri için yapılan sınavlarda yetersiz kişileri para karşılığı sınavdan geçirmek için düzenek kurduğunu belirledi.
'RÜŞVET' AYRINTISI
Araştırmaları derinleştiren polis, aynı şebeke üyelerinin Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli personellerden rüşvet karşılığı soruları aldığı, 'joker' elemanlarla başkasının yerine sınava girdikleri ya da kulaklık veya elektronik düzenekle kopya hazırladıklarını tespit etti.
138 ŞÜPHELİ LİSTEDE
Mali şube ekiplerince yapılan çalışmalarda aralarında Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli personellerin de bulunduğu 138 şüpheli belirlendi.
Ekipler bu sabah 138 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 25 ilde çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin ev ve işyerlerinde aramalar yapıldı.
Aramalarda dijital materyaller ile sınavlara girecek kişilere ait belgelere incelenmek üzere el konuldu. Operasyonlar devam ediyor.
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