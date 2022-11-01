Ehliyet sınavlarında 'Joker' operasyonu: 138 kişi gözaltı listesinde

01 Kasım 2022 Salı, 08:54

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyet sınavlarında farklı sınavlarda benzer kopya düzeneklerinin yakalanması üzerine konuyla ilgili inceleme başlattı.

DÜZENEK KURDULAR

Yapılan incelemelerde bir şebekenin özellikle SRC belgeleri için yapılan sınavlarda yetersiz kişileri para karşılığı sınavdan geçirmek için düzenek kurduğunu belirledi.

'RÜŞVET' AYRINTISI

Araştırmaları derinleştiren polis, aynı şebeke üyelerinin Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli personellerden rüşvet karşılığı soruları aldığı, 'joker' elemanlarla başkasının yerine sınava girdikleri ya da kulaklık veya elektronik düzenekle kopya hazırladıklarını tespit etti.

138 ŞÜPHELİ LİSTEDE

Mali şube ekiplerince yapılan çalışmalarda aralarında Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli personellerin de bulunduğu 138 şüpheli belirlendi.

Ekipler bu sabah 138 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 25 ilde çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin ev ve işyerlerinde aramalar yapıldı.

Aramalarda dijital materyaller ile sınavlara girecek kişilere ait belgelere incelenmek üzere el konuldu. Operasyonlar devam ediyor.