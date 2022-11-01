Bursa'da 'kaçak sigara' operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
Bursa'nın Gürsu ilçesinde, kaçak sigara sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A. ve M.Ş.A'nın kaçak sigara satışı yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, şüphelilere ait Kurtuluş Mahallesi'ndeki depoya baskın düzenledi.
3 MİLYON 400 BİN MAKARON
Adreste yapılan aramalarda 146 bin 200 bandrolsüz sigara ve 3 milyon 400 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyonda gözaltına alınan M.Ş.A. jandarmada ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla salıverildi.
Adliyeye sevk edilen M.A. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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