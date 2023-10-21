Adana'da 'torbacı' operasyonu: 3 tutuklama

Adana'da uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 21.10.2023 - 10:14
Adana'da 'torbacı' operasyonu: 3 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ‘torbacı’ olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Seyhan ve Çukurova ilçelerinde uyuşturucu sattığı belirlenen Murat Koray Ç., Bilal E. ve Uğur A.’nın adreslerine baskın yaptı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1507,25 gram bonzai, 23,14 gram metamfetamin, 1,68 gram esrar, 0,38 gram eroin, 9 uyuşturucu hap, ruhsatsız 2 tabanca, pompalı tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Adana uyuşturucu uyuşturucu operasyonu

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