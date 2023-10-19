Başkentte uyuşturucu operasyonu: 28 şüpheli gözaltına alındı!

Yayınlanma: 19.10.2023 - 12:43

Güncelleme: 19.10.2023 - 13:02

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile 8 ilçede "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti"ne yönelik operasyon düzenledi.

37 şüpheliye yönelik 34 adrese yapılan eşzamanlı baskınlarda, 28 kişi gözaltına alındı.

DİĞER ŞÜPHELİLER ARANIYOR!

Adreslerde yapılan aramalarda; 1 kilogram bonzai, 760 gram eroin, 222 gram esrar, 9 gram metamfetamin, 29 uyuşturucu hap, 1 av tüfeği, 19 av tüfeği fişeği, 5 hassas terazi ve 57 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.