Başkentte uyuşturucu operasyonu: 28 şüpheli gözaltına alındı!

Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 19.10.2023 - 12:43
Abone Ol google-news

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile 8 ilçede "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti"ne yönelik operasyon düzenledi.

37 şüpheliye yönelik 34 adrese yapılan eşzamanlı baskınlarda, 28 kişi gözaltına alındı.

DİĞER ŞÜPHELİLER ARANIYOR!

Adreslerde yapılan aramalarda; 1 kilogram bonzai, 760 gram eroin, 222 gram esrar, 9 gram metamfetamin, 29 uyuşturucu hap, 1 av tüfeği, 19 av tüfeği fişeği, 5 hassas terazi ve 57 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. 


adres Ankara Baskın esrar eroin gözaltı Operasyon uyuşturucu şüpheli

İlgili Haberler

İstanbul'da uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı
Karaman’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Karaman’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: 208 uyuşturucu taciri yakalandı

Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: 208 uyuşturucu taciri yakalandı

En Çok Okunan Haberler