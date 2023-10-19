Başkentte uyuşturucu operasyonu: 28 şüpheli gözaltına alındı!
Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile 8 ilçede "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti"ne yönelik operasyon düzenledi.
37 şüpheliye yönelik 34 adrese yapılan eşzamanlı baskınlarda, 28 kişi gözaltına alındı.
DİĞER ŞÜPHELİLER ARANIYOR!
Adreslerde yapılan aramalarda; 1 kilogram bonzai, 760 gram eroin, 222 gram esrar, 9 gram metamfetamin, 29 uyuşturucu hap, 1 av tüfeği, 19 av tüfeği fişeği, 5 hassas terazi ve 57 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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