Adana'da 'uyuşturucu' baskını: 40 zanlı tutuklandı

Yayınlanma: 10.03.2025 - 09:54

Güncelleme: 10.03.2025 - 09:55

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2-8 Mart'ta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlarda çok sayıda ev ve iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda 1022 gram sentetik uyuşturucu, 381 gram kokain, 3 bin 137 uyuşturucu etkili hap, 25 uyuşturucu hap, 433 gram esrar ve 70 gram eroin ele geçirildi.

40 TUTUKLAMA

Operasyonlarda 53 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 40'ı tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.