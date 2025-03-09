Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar’dan Suriye Alevilerine destek

Yayınlanma: 09.03.2025 - 15:19

Güncelleme: 09.03.2025 - 15:19

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Alevi Platformu Bileşenleri bünyesindeki 22 demokratik kitle örgütü yöneticisi ile birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve CHP Adana Milletvekilleri ile bir araya gelip, Suriye’de yaşanan Alevi katliamların durdurulması için yapılabilecekleri görüştü. Rejim değişikliği yaşandıktan hemen sonra CHP Adana Milletvekillerin ve kendisinin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşüp, yaşanabilecek şiddet olaylarıyla ilgili kaygılarını ilettiklerini anımsatan Karalar, yaşanan olayların, endişelerinde haksız olmadıklarını gösterdiğini söyledi. Yaşananların bir din, etnik köken, mezhep meselesi değil, insanlık meselesi olduğuna dikkati çeken Karalar, “Türkiye’nin genelinde ve Adana’da insanlarımız, rejimden kaçan Suriyelilerin tamamını kabul etti, evini verdi, paylaştı, kardeş gibi davrandı. Suriye’de son günlerde yaşananlar dünyanın gözü önünde oluyor ve kimse ses çıkarmıyor. İsrail Filistin’i, Gazze’yi bombalayıp, çocukları, kadınları öldürdüğünde, insanları katlettiğinde defalarca konuştuk, kınadık. Biz sadece bir kesime yapılan katliamı, zulmü eleştirmiyoruz. Nerede insana yönelik bir katliam, zulüm varsa karşısındayız. Suriye’deki katliamlara dünyanın sessiz kalması kabul edilemez. Suriye’de savunmasız, silahsız sivil insanlar öldürülüyor. Biz yaşananları biz zümreye, mezhebe mal etmiyoruz, yaşananlara insanlık adına karşı çıkıyoruz” dedi.

CHP HEYET OLUŞTURDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise Suriye meselesinin bütün dünyayı ilgilendiren bir insanlık meselesi olduğunu belirterek, “Ama bizi daha çok ilgilendiriyor. Özellikle Adana, Hatay ve Mersin üçgenindeki yaşayan yurttaşlarımızı düşündüğümüzde; Suriye’de akrabalarımız, arkadaşlarımız, komşularımız, hâlâ birbirleriyle iletişim halinde olan dostlar var. Suriye’de 2011’den bu yana yaşananların ve son şekillenmenin emperyal güçlerce planlandığı ortada. Suriye’deki yönetim hayali bir düşman üretip masum insanları katlediyor. Bizim kendi iktidarımız da orada masum, sivil insanların öldürülmesine sessiz kalmamalı. Genel Başkanımız Adana’dan 3 milletvekilinin dahil olduğu bir heyet oluşturdu. Heyetin başında Grup Başkanvekilimiz ve ben varım. Heyetle birlikte bölgede olacağız ve bölge halkıyla görüşüp, yapılanların dünya ile kamuoyuyla paylaşılması için çalışma yapacağız” ifadelerini kullandı.