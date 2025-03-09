Adana'da beyaz eşya dükkanına silahlı saldırı! 46 mermi isabet etti

Yayınlanma: 09.03.2025 - 17:08

Güncelleme: 09.03.2025 - 17:08

Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi’nde Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, motosikletle geldikleri beyaz eşya dükkanına silahla ateş açtı.

Cam ve kepenkleri delip geçen kurşun sesleri mahallede paniğe neden olurken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede iş yerine 46 merminin isabet ettiği belirlendi.

Polis ekipleri, saldırganların kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.