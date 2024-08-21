Adana'da uyuşturucu operasyonu: 32 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 21.08.2024 - 09:46
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 32 zanlı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 11-17 Ağustos'ta kent genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenledi.

Ekipler, bu kapsamda çok sayıda ev, iş yeri ve araçta arama yaptı.

Aramalarda, 19 kilo 592 gram esrar, 1 kilo 108 gram sentetik uyuşturucu, reçeteyle satışı yapılabilen 4 bin 97 uyuşturucu etkili hap, 957 uyuşturucu hap, 22 kök kenevir ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Narkotik ekipleri, çalışmalarda 38 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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