Adana’da kanala giren 18 yaşındaki genç boğuldu

Adana’da arkadaşlarıyla sulama kanalına giren 18 yaşındaki genç boğuldu.

İHA
Yayınlanma: 20.08.2024 - 10:21
Adana’da kanala giren 18 yaşındaki genç boğuldu
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Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Bahçelievler Mahallesi’nde sıcaklardan bunalan Adem Oruç (18) serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalına girdi. Oruç, bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sualtı polislerine bağlı kurbağa adamlar arama çalışmaları başlattı.

Yapılan arama çalışmalarında Oruç’un cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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