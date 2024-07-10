Adana'da uyuşturucu operasyonu: 42 zanlı tutuklandı

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 56 şüpheliden 42'si tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 10.07.2024 - 10:05
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 42 zanlı tutuklandı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Haziran-6 Temmuz'da uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde operasyon düzenlendi.

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 7 kilo 708 gram esrar, 3 bin 633 uyuşturucu etkili hap, 1816 gram sentetik uyuşturucu, 259 gram uyuşturucu ham maddesi, 60 kök kenevir ve ruhsatsız 4 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.

Ekipler adreslerdeki 56 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 42'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Adana haberleri

İlgili Haberler

Adana'da yaralama ve otomobili kundaklama iddiası: 3 sanığa dava

Adana'da yaralama ve otomobili kundaklama iddiası: 3 sanığa dava
Adana'da 'torbacı' operasyonunda 14 tutuklama

Adana'da 'torbacı' operasyonunda 14 tutuklama
İklim değişikliği kiraz hasadını erken tamamlattı: Adana sıcak hava etkiledi...

İklim değişikliği kiraz hasadını erken tamamlattı: Adana sıcak hava etkiledi...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler