Adana'da uyuşturucu operasyonu: 42 zanlı tutuklandı
Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 56 şüpheliden 42'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Haziran-6 Temmuz'da uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde operasyon düzenlendi.
Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 7 kilo 708 gram esrar, 3 bin 633 uyuşturucu etkili hap, 1816 gram sentetik uyuşturucu, 259 gram uyuşturucu ham maddesi, 60 kök kenevir ve ruhsatsız 4 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.
Ekipler adreslerdeki 56 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 42'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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