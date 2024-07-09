Adana'da yaralama ve otomobili kundaklama iddiası: 3 sanığa dava

Yayınlanma: 09.07.2024 - 10:10

Güncelleme: 09.07.2024 - 10:11

Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 11 Mayıs 2023'te M.Y'yi silahla ağır yaraladıkları, A.D'nin de otomobilini kundakladıkları iddiasıyla haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan H.H.Y, S.D. ve Y.Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklar ve müştekiler arasında husumet bulunduğu ve olay günü tarafların telefonda tartıştıkları belirtildi.

Sanıkların otomobille müştekiler M.Y. ve A.D'nin işlettiği iş yerine gittikleri, burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D'nin M.Y'yi tabancayla ağır yaraladığı, diğer sanıklar Y.Y. ve H.H.Y'nin ise A.D'ye ait aracı benzin dökerek yaktığı iddianamede yer aldı.

İddianamede S.D'nin müşteki M.Y'ye yönelik eylemi nedeniyle "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, Y.Y'nin "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma", "mala zarar verme" ve "silahla tehdit" suçlarından toplam 3 yıl 4 aydan 11 yıla kadar, H.H.Y'nin ise "mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 3 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.