Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
Muğla'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13-19 Haziran tarihleri arasında il genelinde teknik ve fiziki takiple belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 29 gram kubar esrar, 96 gram metamfetamin, 155 gram kokain, 5 sentetik ecza, 27 gram eroin, 6 ecstasy, 30 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca ve 52 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 kişi, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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