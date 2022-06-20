Uyuşturucu şüphelilerine operasyon: Metamfetamine 'Metin abi', eroine 'Erol abi' demişler
Polis Özel Harekat’ın (PÖH) desteğiyle torbacılara yönelik Muş'ta düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır halde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, torbacıların eroini ‘Erol abi’, metamfetamini ‘Metin abi’ şifresiyle pazarladığı belirlendi.
Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 118 personelin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Kapıları açmayan şüphelilerin adreslerine Polis Özel Harekat (PÖH) tarafından koçbaşıyla girildi.
Adres, eklenti ve iş yerlerinde narkotik köpekleri ve dronların da kullanıldığı aramalarda 2 kalaşnikof ve bunlara ait 87 fişek, 5 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 4 şarjör ile 38 mermi, terör örgütü PKK’ya ait yasaklı olduğu değerlendirilen 1 kitap, 31,67 gram esrar maddesi, 17,03 gram metamfetamin maddesi ile 1,84 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
ŞİFRELERİ AÇIĞA ÇIKTI
Gözaltına alınan 8 şüpheli, hastanedeki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Eroini ‘Erol abi’, metamfetamini ‘Metin abi’ şifresiyle pazarlayan torbacılardan birinin evinde yapılan aramalarda terörist başı Abdullah Öcalan’ın kitabı ele geçirilirken, bir torbacının ise evine ayakkabıyla giren polise ‘günahı sizin boynunuza’ sözleri dikkat çekti.
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