Adana'da uyuşturucu satışı ve imalatına 4 tutuklama
Adana'da uyuşturucu satışı ve imalatına yönelik 4 farklı adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenibaraj, Dumlupınar ve Söğütlü mahallelerindeki 4 farklı adrese uyuşturucu satışı ve imalatına yönelik operasyon düzenledi.
Serkan F., Özel Ö., Ali P. ve Ünal Y. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 4 kilo 293 gram metamfetamin, 422 sentetik hap, 80,34 gram sıvı sentetik kannabinoid hammaddesi, 420 gram sentetik kannabinoid, 3 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 65 fişek, 508 gram esrar ve 341 gram metamfetamin çoğaltmada kullanılan katkı maddesi ele geçirildi.
4 şüpheli, ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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