Adana'da vahşet... 75 yaşındaki annesini önce bıçakladı sonra bastonla boğarak öldürdü
Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde bir şahıs, eşine hakaret ettiğini öne sürdüğü annesini önce bıçaklayıp, ardından bastonla boğarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Haceli A. (45) annesi Nimet Araz (75) ile eşine hakaret ettiği gerekçesiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Haceli A., annesini bıçakladı. Bıçağın kırılması üzerine şahıs, yaralı annesini bastonla boğarak öldürdükten sonra 112’yi arayıp annesini öldürdüğü ihbarında bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirlerken, polis şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşlı kadının cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Çiftçilik yapan şüphelinin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.
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