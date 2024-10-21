Menteşe’deki orman yangını 55 saat sonra kontrol altında

Muğla’nın Menteşe çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun mücadelesiyle 4’üncü gününde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kontrol altına alındı.

Menteşe’deki orman yangını 55 saat sonra kontrol altında
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İHA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 10:52

Turnalı Mahallesi’nde sarp ve dağlık arazide çıkan yangına havadan ve karadan müdahalede bulunan askeri ekipler, orman işçileri, sivil toplum örgütleri, gönüllüler yangını kontrol altına almayı başardı.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Muğla Menteşe’de sarp ve dağlık arazide yürüttüğünüz mücadelede, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte mutlu sona ulaştık. Yeşil Vatan için mücadele eden bütün kahramanlarımıza, bizlerle birlikte tek yürek olan kurumlarımıza, STK’larımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz yangın kontrol altına alındı" ifadelerine yer verildi.


Etiketler: #muğla

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