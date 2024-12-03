Adana'da yasa dışı sokak yarışına operasyon: 61 sürücüye cezai işlem

Yayınlanma: 03.12.2024 - 12:16

Güncelleme: 03.12.2024 - 12:21

Adana'da, trafik polisi ve motorize yunus ekiplerinin dron destekli baskını, sokakta yasa dışı yarış yapan sürücülere yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Seyhan ilçesindeki Yeni Metal Sanayi Sitesi'ne toplanan sürücüler, polisin baskın yapacağını fark edince kaçmaya çalıştı.

Ancak polis, güzergah boyunca önlem alarak sürücüleri durdurdu. Yapılan denetimlerde kask kullanmayan, plakasız araçlar ve abartı egzozla drift atan sürücüler tespit edilerek toplamda 331 bin 844 TL para cezası kesildi. Ayrıca, 19 araç trafikten men edildi.