Erzincan’da zeytinyağı denetiminde 35 litre yağa el konuldu
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talimatıyla 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan zeytin ve zeytinyağı denetimleri devam ediyor. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde denetimlerini sıklaştırdı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan eş zamanlı zeytin ve zeytinyağı üretim ve satış yerlerindeki denetimlerde hijyen, ürün izlenebilirliği, etiketleme standartları ve mevzuata uyum gibi kritik konular inceleniyor. Gerekli görüldüğü takdirde, numuneler alınarak laboratuvar analizleri gerçekleştiriliyor.
Ekipler Erzincan’daki denetimlerde zeytin ve zeytinyağı satışı gerçekleştiren bir satış noktasında bakanlıkça ilan edilen taklit ve tağşiş listesinde ismi bulunan bir zeytinyağı firmasına ait 35 litre zeytinyağını tespit ederek el koydu. El konulan zeytinyağları gıda kontrolörleri tarafından tutanakla yediemine alındı.
Etiketler: #Erzincan #zeytinyağı #Operasyon
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