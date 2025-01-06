Adana’da yolcunun bavulundan 15 ruhsatsız tabanca çıktı

Adana’da Seyhan polisi, otobüsteki bir yolcunun bavulundan 15 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana’da yolcunun bavulundan 15 ruhsatsız tabanca çıktı
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İHA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 09:50

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, otoyoldan Adana’ya gelen bir yolcu otobüsüyle şehre ruhsatsız silah sokulacağı ihbarı aldı.

Bunun üzerine polis otoyolda önlem alıp otobüsü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada A.Y.’ye (19) ait bavulda 15 ruhsatsız tabanca ve 15 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #Adana #ruhsatsız silah

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