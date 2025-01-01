Ekiplerden adreslere baskın: 3 adet ruhsatsız av tüfeğine el konuldu!
Edirne’nin Keşan ilçesinde emniyet ekiplerinin yılbaşı tedbirleri kapsamında yaptığı uygulamalarda uyuşturucu ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Yılbaşı tedbirleri çerçevesinde şehir genelinde uygulamalar yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, 7 araç ve sürücüsüne 12 bin 268 TL idari para cezası uyguladı.
Asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda ise aranmaları olduğu belirlenen 3 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SİLAHLARA EL KONULDU
1 şüphelinin üzerinde 0.65 gram metamfetamin ele geçirilen uygulamada, 3 şüphelinin üzerinde de 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: #EDirne #silah #ruhsatsız silah
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